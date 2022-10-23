БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 545 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 225, вторую - 94, три и более - 186, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 40 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 907 098. Первую дозу вакцины получили 5 388 608, вторую - 4 870 717, три и более - 3 385 037, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 736 человек.