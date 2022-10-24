Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

Общество Материалы 24 октября 2022 13:06 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ожидается моросящий дождь, умеренный северо-западный ветер сменится днем северо-восточным, сообщили в понедельник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 13-15, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80, днем - 60-70 процентов.

Завтра в северных и восточных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11, днем - 16-21, в горах ночью – 1-5, днем - 8-13 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости