На сегодняшний день случаев передачи COVID-19 через грудное молоко или во время грудного вскармливания не выявлено - врач-гинеколог Шайман Гадимова

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день случаев передачи COVID-19 через грудное молоко или во время грудного вскармливания не выявлено. Как сообщает Trend, об этом сказала специалист-эксперт минздрава Азербайджана, врач-гинеколог Шайман Гадимова.

- Шайман ханым, по каким симптомам беременные женщины могут заподозрить заражение коронавирусной инфекцией?

- Беременным женщинам обязательно нужно сдавать тест на коронавирус, если у них наблюдаются такие симптомы, как высокая температура, общая слабость, боль в горле, тошнота, потеря вкуса и обоняния, общее недомогание или диарея. Иногда наличие лишь одного из перечисленных симптомов дает основание заподозрить коронавирус. Так, если в течение нескольких дней сохраняется высокая температура и наблюдается кашель, то беременной женщине следует немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.

Хочу отметить, что основные симптомы коронавируса у беременных очень схожи с симптомами гриппа. В последнее время клинические признаки коронавируса немного изменились. По сравнению с предыдущим периодом временная потеря обоняния и способность ощущать вкус во время заражения коронавирусом, можно сказать, практически не встречается. Клиническое течение коронавирусной инфекции, скорость распространения COVID-19, осложнения, вызванные вирусом, и, наконец, летальные случаи, по сравнению с предыдущими периодами, значительно изменились. Так, несмотря на то, что на сегодняшний день показатель инфицирования COVID-19 среди беременных остается практически неизменным, при этом наблюдается относительно легкое течение заболевания.

- Какое влияние оказывает коронавирус на беременных женщин?

- Клиническое течение коронавирусной инфекции у беременных существенно не отличается от такового у небеременных. Однако коронавирус может вызывать более тяжелые осложнения при беременности. Дело в том, что практически у всех женщин с наступлением беременности снижается иммунитет, так как в этот период включается естественный механизм его подавления. Коронавирус относится к числу инфекционный заболеваний, которые являются потенциально опасными как для здоровья матери, так и для здоровья будущего ребенка.

- Можно ли беременным женщинам, инфицированным коронавирусом, принимать противовирусные препараты?

- Прием противовирусных (антивиральных) препаратов во время беременности является противопоказанием. К сожалению, иногда беременным женщинам при лечении от коронавирусной инфекции ошибочно назначают внутривенные вливания и антибиотики, что абсолютно недопустимо. Эти препараты не только малоэффективны при лечении от вируса, но и усугубляют течение болезни. Поскольку противовирусные препараты имеют очень сильные побочные эффекты, то могут иметь серьезные последствия как для матери, так и для плода.

Беременным женщинам, зараженным вирусом, рекомендуется обильное питье, которое помогает «вымывать» коварный вирус из организма, а также принимать лекарства, назначенные лечащим врачом.

- Может ли коронавирус представлять потенциальную опасность для плода?

- Согласно результатам некоторых исследований, у части больных коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно. Не исключено, что наличие у матери коронавирусной инфекции может привести к внутриутробному заражению плода. При этом следует знать, что риск передачи коронавирусной инфекции от матери к ребенку относительно невысок, потому что защитная функция плаценты может в определенной степени предотвратить передачу инфекции от матери к плоду.

- Если у матери подтвержденная коронавирусная инфекция, то может ли она кормить грудью своего ребенка?

- На сегодняшний день случаев передачи COVID-19 через грудное молоко или во время грудного вскармливания не выявлено. Поэтому заражение COVID-19 не является противопоказанием для грудного вскармливания.