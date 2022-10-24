В Азербайджане выявлены еще 5 случаев заражения коронавирусом, вылечились 15 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 5 случаев заражения коронавирусом, 15 человек вылечились, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 822 959 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 812 677 человек вылечились, 9 937 – скончались, число активных больных составляет 345.

За последние сутки в стране проведены 1 345 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 307 057.

(Перевод: Нубар Кулузаде)