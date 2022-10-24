БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса - в категории граждан, вакцинированных третьей дозой вакцины и более - прошел один человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 907 099. Первую дозу вакцины получили 5 388 608, вторую - 4 870 717, три и более - 3 385 038, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 736 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)