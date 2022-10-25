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В Азербайджане повышается предел критерия нуждаемости

Общество Материалы 25 октября 2022 10:55 (UTC +04:00)
В Азербайджане повышается предел критерия нуждаемости

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышается предел критерия нуждаемости.

Как передает Trend, об этом говорится в проекте закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год", поступившем в Милли Меджлис 24 октября.

Было отмечено, что в следующем году предел критерия нуждаемости увеличится на 23 процента по сравнению с 2022 годом и составит 246 манатов. Таким образом, в 2023 году пределы прожиточного минимума и критерия нуждаемости уравниваются.

Отметим, что критерий нуждаемости на 2022 год составил 200 манатов.

Согласно законопроекту, доходы госбюджета Азербайджана в будущем году прогнозируются на уровне 30,72 миллиарда манатов, а расходы - 33,3 миллиарда манатов.

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