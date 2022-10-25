Названы средства на сферу образования в госбюджете Азербайджана на 2023 год

БАКУ /Trend/ - В государственном бюджете Азербайджана на 2023 год предусмотрены расходы на образование в размере 4,4 миллиарда манатов, что на 536,5 миллиона манатов, или 13,8 процента больше, чем в 2022 году, и на 1,3 миллиарда манатов, или 42,4 процента больше, чем в 2021 году.

Как передает Trend, об этом говорится в проекте закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год", поступившем в Милли Меджлис 24 октября.

В следующем году увеличение числа получающих высшее образование по государственному заказу, а также стипендиальных мест, предоставление большего количества студенческих кредитов с целью дальнейшего повышения доступности высшего образования для малообеспеченных слоев населения и расширения охвата высшего образования, а также удовлетворение растущего спроса на внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательных учреждениях являются основными направлениями расходов на образование.

Отметим, что согласно законопроекту, доходы госбюджета Азербайджана в будущем году прогнозируются на уровне 30,72 миллиарда манатов, а расходы - 33,3 миллиарда манатов.