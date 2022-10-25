Обнародованы средства, которые будут выделены в следующем году на здравоохранение в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародованы средства, которые будут выделены в следующем году на сферу здравоохранения в Азербайджане.

Как передает Trend, об этом говорится в проекте закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год", поступившем в Милли Меджлис 24 октября.

Было отмечено, что в следующем году на здравоохранение прогнозируется выделение 1 906 389 453,0 манатов. Для поликлиник и амбулаторий предусмотрено выделение 1 802 885,0 манатов, для больниц - 171 384 285,0 манатов.

Отметим, что доходы государственного бюджета на 2023 год прогнозируются в размере 30,7 миллиарда манатов, что на 5,2 процента больше, чем в 2022 году, и на 16,4 процента больше, чем в 2021 году, что является самым высоким показателем в истории страны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)