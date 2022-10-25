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Поступили в продажу билеты на автобусные рейсы в Шушу, Агдам и Физули на ноябрь

Общество Материалы 25 октября 2022 16:38 (UTC +04:00)
Поступили в продажу билеты на автобусные рейсы в Шушу, Агдам и Физули на ноябрь

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Билеты на ноябрь на регулярные автобусные рейсы, организуемые Государственной службой автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта в города Шуша, Агдам и Физули, поступили в продажу в 15:00 25 октября 2022 года.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве, продажа билетов по данным маршрутным линиям осуществляется в режиме онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов граждане должны ввести в систему данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем их личность. Каждый билет может быть использован только гражданином, который идентифицируется по удостоверению личности. Система продажи билетов интегрирована с информационными системами соответствующих государственных органов.

Напомним, что регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам выполняются с 24 января. 25 июня был запущен регулярный автобусный рейс в Физули.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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