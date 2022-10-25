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В Азербайджане выявлены еще 64 случая заражения коронавирусом, вылечились 66 человек

Общество Материалы 25 октября 2022 19:13 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 64 случая заражения коронавирусом, вылечились 66 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 64 случая заражения коронавирусом, 66 человек вылечились, трое - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 023 случая заражения коронавирусной инфекцией, 812 743 человека вылечились, 9 940 – скончались, число активных больных составляет 340.

За последние сутки в стране проведены 2 483 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 309 540.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 64 случая заражения коронавирусом, вылечились 66 человек
В Азербайджане выявлены еще 64 случая заражения коронавирусом, вылечились 66 человек
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