БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 834 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 390, вторую - 114, три и более - 275, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 55 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 907 933. Первую дозу вакцины получили 5 388 998, вторую - 4 870 831, три и более - 3 385 313, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 791 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)