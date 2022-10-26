В Азербайджане выявлен еще 41 случай заражения коронавирусом, вылечились 63 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 41 случай заражения коронавирусом, 63 человека вылечились, один - скончался, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 064 случая заражения коронавирусной инфекцией, 812 806 человек вылечились, 9 941 – скончались, число активных больных составляет 317.

За последние сутки в стране проведены 2 104 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 311 644.

(Перевод: Нубар Кулузаде)