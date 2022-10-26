БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 669 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 268, вторую - 113, три и более - 249, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 39 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 908 602. Первую дозу вакцины получили 5 389 266, вторую - 4 870 944, три и более - 3 385 562, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 830 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)