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Бакинский метрополитен не обращался в Тарифный совет в связи с изменением тарифов на проезд

Общество Материалы 27 октября 2022 11:01 (UTC +04:00)
Бакинский метрополитен не обращался в Тарифный совет в связи с изменением тарифов на проезд

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Бакинский метрополитен не обращался в Тарифный совет в связи с изменением тарифов на проезд в метро.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня журналистам заместитель председателя правления ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов в рамках выставки, посвященной 55-летию метрополитена.

Он отметил, что пока в ведомстве не ведется обсуждение этого вопроса.

"Бакинский метрополитен не обращался и не планирует обращаться в ближайшее время по этому поводу в Тарифный совет", - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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