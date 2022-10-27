Бакметрополитен выпустит на линии еще два новых состава

БАКУ /Trend/ - Еще два состава из 10 новых вагонов, приобретенных Бакинским метрополитеном в России, будут доставлены в ближайшие дни в Баку.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня журналистам заместитель председателя правления ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов в рамках выставки, посвященной 55-летию метрополитена.

"В ближайшие дни вагоны будут доставлены в Баку и поступят в Наримановское электродепо. Новые поезда будут запущены в эксплуатацию после проведения тестовых работ. Также в настоящее время тестирование проходят два новых состава вагонов, которые были доставлены в Баку на прошлой неделе. После завершения данного этапа эти поезда также будут выпущены на линии", - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)