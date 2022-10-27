БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 863 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 318, вторую - 171, три и более - 313, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 61 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 909 465. Первую дозу вакцины получили 5 389 584, вторую - 4 871 115, три и более - 3 385 875, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 891 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)