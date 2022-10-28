Фонд Возрождения Карабаха представляет финансовую отчетность за 2021 год и результаты аудита PwC

Фонд Возрождения Карабаха представляет финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) по состоянию на 31 декабря 2021 года, и аудиторский отчет (заключение) по результатам проверок, проведенных за соответствующий период независимым аудитором - компанией «PwC Азербайджан».

Финансовая отчетность Фонда по состоянию на 31 декабря 2021 года включает в себя: отчет о финансовом положении, отчет о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе, отчет об изменениях в капитале, отчет о движении денежных средств.

В заключении аудиторов компании «PwC Азербайджан» по финансовому отчету Фонда Возрождения Карабаха, подготовленному в соответствии с МСФО по состоянию на 31 декабря 2021 года, сказано: “По нашему мнению, текущая финансовая отчетность во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Фонда по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств за год, завершившийся на эту дату, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности”.

Отметим, что всего в 2021 году в Фонд Возрождения Карабаха было пожертвовано 892 206 306 манатов. В результате инвестирования части средств, полученных от пожертвований, в государственные облигации Министерства финансов Азербайджанской Республики, Фонд получил дополнительный финансовый доход в размере 9 198 829 манатов.

Напомним, что 20 декабря 2021 года соответствующим решением Наблюдательного совета компания "PwC Азербайджан" была назначена внешним аудитором Фонда.

Следует отметить, что согласно подпункту 4.7.12 Устава Фонда Возрождения Карабаха, утвержденного Указом Президента Азербайджанской Республики № 1253 от 19 января 2021 года, одной из основных обязанностей Наблюдательного совета Фонда является назначение внешнего аудитора Фонда и принятие аудиторского заключения.

Вышеупомянутые отчеты можно найти на официальном сайте Фонда на азербайджанском и английском языках.

На азербайджанском: https://qdf.gov.az/assets/files/reports/MHBS-2021.pdf

На английском: https://qdf.gov.az/assets/files/reports/IFRS-2021.pdf

Напомним, что Фонд Возрождения Карабаха был создан на основании Указа Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 4 января 2021 года и является юридическим лицом публичного права.

Фонд оказывает финансовую поддержку работам по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики, способствует привлечению инвестиций в проекты по трансформации Карабаха в регион со стабильной экономикой и высоким уровнем благосостояния, продвигает развитие государственно-частного партнерства, а также проводит соответствующую коммуникационную деятельность как внутри страны, так и за ее пределами.