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Состоялось мероприятие, посвященное проводимой ВОЗ «Международной неделе по предотвращению отравления свинцом»

Общество Материалы 28 октября 2022 14:08 (UTC +04:00)
Состоялось мероприятие, посвященное проводимой ВОЗ «Международной неделе по предотвращению отравления свинцом»

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БАКУ/Trend/ - 27 октября 2022 года состоялось мероприятие на тему «Неприемлемые риски воздействия свинца и необходимость действий», организованное совместно Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, Центральным Таможенным Госпиталем, Ассоциацией Токсикологов Азербайджана и посвященное проводимой ВОЗ «Международной неделе по предотвращению отравления свинцом».

На мероприятии, в котором приняли участие ведущие представители профильных государственных и частных структур, в том числе медицинские работники, с приветственной речью выступил заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, к.м.н., доцент Исмаил Эфендиев и подробно рассказал о действиях по предотвращению отравления свинцом, выполняемых на местном и международном уровне. И.Эфендиев предоставил подробную информацию о проекте «Подготовка и внедрение нормативных документов по регулированию количества свинца в красках» и подчеркнул, что межведомственное сотрудничество в этой области имеет особое значение.

В официальной части мероприятия также выступил начальник Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, д.м.н. Рашад Махмудов. Р. Махмудов подчеркнул важность совершенствования политики здравоохранения в этой области на уровне страны, пожелал успехов работе мероприятия и поблагодарил врача-токсиколога Центрального Таможенного Госпиталя Исмаила Эфендиева за организацию деятельности в сфере предотвращения отравления свинцом.

В научной части мероприятия выступили с докладами врач скорой помощи Центрального Таможенного Госпиталя, секретарь Ассоциации Токсикологов Азербайджана Лейла Фатуллаева – «Масштабы воздействия свинца и его опасность для здоровья», главный инспектор Юридического отдела Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, юрист Шахлар Мисгарли – «Представление законопроекта о красках или аналогичных материалах покрытия, содержащих свинец», специалист Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Шахла Мирзазаде – «Важность просвещения и межсекторального сотрудничества в профилактике отравления свинцом».

Выступившие во время дискуссионной части мероприятия Председатель Общества свободных потребителей Эйюб Гусейнов и другие эксперты высказали свое мнение по теме и отметили готовность к совместному сотрудничеству.

Мероприятие завершилось памятным фотографированием.

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