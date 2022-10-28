В Азербайджане зафиксирован рост трудовой занятости

БАКУ /Trend/ - В 2018-2022 годах трудовая занятость в госсекторе выросла на 10 процентов - с 823 тысяч до 907 тысяч трудовых договоров, а в частном - на 60 процентов, с 488 до 786 тысяч трудовых договоров.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу начальник департамента по вопросам политики занятости и демографического развития министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Рашад Дайыев в ходе третьего совместного собрания органов исполнительной власти районов и руководителей местного комитета развития.

По его словам, общее число трудовых договоров в стране составляет 1,7 миллиона (рост на 30 процентов).

«Трудовой фонд в отчетный период вырос в 1,2 раза как в государственном, так и частном секторах. Доля доходов населения в ВВП выросла на 4,4 процента - с 12,7 до 17,1 процента», - добавил Дайыев.