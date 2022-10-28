В Азербайджане выявлены еще 49 случаев заражения коронавирусом, вылечились 40 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 49 случаев заражения коронавирусом, 40 человек вылечились, 1 - скончался, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 812 889 человек вылечились, 9 943 – скончались, число активных больных составляет 317.

За последние сутки в стране проведены 1 766 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 315 522.

(Перевод: Фидан Мустафаева)