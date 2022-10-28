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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 28 октября 2022 16:39 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 583 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 172, вторую - 76, три и более - 288, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 47 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 910 048. Первую дозу вакцины получили 5 389 756, вторую - 4 871 191, три и более - 3 386 163, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 938 человек.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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