БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 583 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 172, вторую - 76, три и более - 288, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 47 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 910 048. Первую дозу вакцины получили 5 389 756, вторую - 4 871 191, три и более - 3 386 163, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 938 человек.