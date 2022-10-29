В Дашкесане сданы в эксплуатацию реконструированные ЗАО AzerGold площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 24-28 октября Закрытое акционерное общество (ЗАО) AzerGold провело среди школ Дашкесанского района турнир по мини-футболу, посвященный памяти шехида Отечественной войны Рауфа Аскерова.

В турнире, организованном Дашкесанским управлением молодежи и спорта, приняли участие 6 школьных команд Дашкесанского района, состоящих из учащихся 2009-2011 годов рождения - средней школы номер 1 имени Имадеддина Насими, средней школы номер 2 имени Анара Мурсалова, средней школы номер 4 имени Самеда Вургуна, полной средней школы поселка Юхары Дашкесан имени Захира Багирова, полной средней школы села Баян имени Микаила Мустафаева и средней школы села Гушчу имени Али Исмайлова.

28 октября в рамках финального матча турнира, организованного по случаю ввода в эксплуатацию после реконструкции площадки для мини-футбола, универсального волейбольно-баскетбольной площадки, находящихся на балансе дочернего общества ЗАО – ООО «Дашкесан Демир Филиз».

Перед финальным матчем команда ЗАО AzerGold посетила могилу шехида Рауфа Аскерова на Аллее шехидов Гянджи, возложила на нее венок и цветы, почтила память покойного.

Принявшие участие в церемонии открытия площадок председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов, глава Исполнительной власти Дашкесанского района Ахад Абиев, президент Федерации мини-футбола Азербайджана Талех Насибов, представители Министерства молодежи и спорта, а также районной общественности также наблюдали за финальным матчем турнира.

В финальной игре первое место заняла команда школы номер 2 имени Анара Мурсалова. 2-е и 3-е места в матче заняли команды по мини-футболу соответственно полной средней школы поселка Юхары Дашкесан имени Захира Багирова и средней школы села Гушчу имени Али Исмайлова.

Председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов, выступивший на церемонии награждения победителей, поздравил победителей турнира по мини-футболу. Было отмечено, что реконструкция площадок проведена с целью содействия развитию спорта, пропаганды здорового образа жизни, физического воспитания подростков и молодежи и эффективного проведения их досуга в Дашкесане в соответствии с государственными программами, утвержденными Президентом Азербайджана по социально-экономическому развитию регионов. Было подчеркнуто, что благодаря проводимой Президентом Ильхамом Алиевым политики социальной направленности сегодня наши регионы всесторонне развиваются, постоянно повышается благосостояние населения, а граждане из уязвимых категорий окружены высокой заботой и вниманием. В то же время было отмечено, что ведется важная работа по здоровому развитию нашей молодежи, воспитанию ее в духе высокого патриотизма. Было подчеркнуто, что отвечающие международным стандартам современные олимпийские спортивные комплексы и стадионы, открытые главой государства в регионах, наряду со столицей Баку, ведут к повышению интереса молодежи страны к занятиям спортом, дальнейшему подъему международного авторитета Азербайджана как спортивной страны. Открытая в рамках проводимой ЗАО AzerGold активной политики корпоративной социальной ответственности, исходящей из поручений и рекомендаций Президента Азербайджана, данных государственным учреждениям, новая спортивная инфраструктура в Дашкесане служит повышению интереса к спорту детей, подростков и молодежи, проживающих в регионе, и усилению массовости занятий спортом в целом.

Выразив уверенность в том, что сданные в эксплуатацию ЗАО AzerGold спортивные площадки напрямую повлияют на развитие спорта в Дашкесане, глава исполнительной власти Дашкесанского района Ахад Абиев сказал, что потенциал нашей талантливой молодежи был раскрыт в лице школьных команд, участвующих в турнире по мини-футболу. Ахад Абиев довел до внимания, что ЗАО реализовал ряд успешных социально-культурных проектов, служащих развитию молодежи региона, которые внесли большой вклад в социально-экономическое развитие региона.

Президент Федерации мини-футбола Азербайджана Талех Насибов в своем выступлении отметил, что ввод в эксплуатацию мини-футбольных полей в регионах и регулярное проведение турниров повлияет на популярность мини-футбола в регионах, в том числе в Дашкесане.

После выступлений были награждены школьные команды-победители в турнире по мини-футболу, а также победители в номинациях «Игрок, забивший наибольшее количество голов» и «Лучший вратарь». Победителям были вручены кубки, медали, дипломы турнира и памятные подарки.