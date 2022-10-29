Началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур делегации Турецкого клуба путешественников (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур делегации из 30 человек Турецкого клуба путешественников, сообщает в субботу Trend.

Делегацию возглавляет президент Турецкого клуба путешественников Салман Арындж, имя которого включено в глобальный рейтинг Nomadmania.

Путешественники прибыли в Шушу, где ознакомятся с историческими достопримечательностями и прекрасной природой города.

Трехдневная поездка международных путешественников охватит автомобильный маршрут Баку-Шуша-Агдам-Кяльбаджар-Лачин-Губадлы-Зангилан-Джебраил (Худаферин)-Баку. Она имеет исключительное значение для продвижения данного региона в рамках “black tourism”.

Отметим, что в прошлом году Карабах и Восточный Зангезур также посещали делегации международных клубов путешественников (ETIC, MTP, TCC, Nomanmania). В этих поездках около 200 международных путешественников из почти 30 стран ознакомились на месте с последствиями оккупации, а также с масштабными реставрационными и строительными работами на освобожденных территориях Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)