В Азербайджане выявлены еще 53 случая заражения коронавирусом, вылечились 55 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 53 случая заражения коронавирусом, 55 человек вылечились, один - скончался, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 202 случая заражения коронавирусной инфекцией, 812 944 человека вылечились, 9 944 – скончались, число активных больных составляет 314.

За последние сутки в стране проведены 2 060 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 317 582.

(Перевод: Нубар Кулузаде)