Поездка турецких путешественников в Карабах и Восточный Зангезур продолжается (ФОТО)

ЛАЧИН /Trend/ - Поездка 30 членов Клуба турецких путешественников в освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур продолжается. После города Шуша и Агдама турецкие путешественники посетили сегодня Лачин и Кяльбаджар. Группу возглавляет Салман Аринч, президент Клуба турецких путешественников, который считается одним из 50 лучших международных путешественников в мире согласно глобальному рейтингу Nomadmania.

По сообщению карабахского бюро Trend, в ходе визита посетителям была предоставлена ​​подробная информация о Лачине. По пути путешественники своими глазами видели города, села, жилые дома, гражданские объекты, религиозные и культурно-исторические памятники, которые были разрушены во время оккупации азербайджанских земель Арменией. В то же время они с удивлением наблюдали за реставрацией зданий школ и детских садов, кладбищ, памятников истории и культуры, подвергшихся армянскому вандализму.

Гости также были проинформированы о проводимых и предстоящих строительных работах на освобожденных от оккупации территориях.

Нуршан Йылдырым, принявший участие в поездке, сказал Trend, что верит, что Азербайджанское государство в кратчайшие сроки превратит эти земли в рай. Однако непредоставление властями Армении карты мин замедляет этот процесс. По этой причине все страны мира должны потребовать от армянского государства предоставить карты мин.

«Это преступление против человечества. Карту мин в этих районах необходимо предоставить в срочном порядке», - сказал он.

Международная путешественница из Турции Фатма Гарагозлу

заявила, что это преступление против человечности.

«Мне очень понравилась природа Карабаха. У вас очень красивые места. Сотни тысяч людей жили в достатке в этих краях. Желаю, чтобы Азербайджан сделал эти места краше, чем когда либо. Я верю в это. Потому что вы сильное государство»,- сказала она.

Гости будут путешествовать автомобильным транспортом по маршруту Баку-Шуша-Агдам-Кяльбаджар-Лачин-Губадлы-Зянгилан-Джабраил (Худафарин)-Баку в течение 3 дней. Поездка имеет исключительное значение для популяризации освобожденных территорий в рамках «black tourism».

Следует отметить, что в прошлом году руководители и известные члены каждой из 4 основных мировых туристических сетей (ETIC, MTP, TCC, Nomanmania) посетили Карабах и Восточный Зангезур с большими делегациями в общей сложности 4 раза. Во время этих поездок около 200 иностранных путешественников из почти 30 стран мира воочию узнали о жестокости, разрушениях, совершенных армянами во время оккупации, и масштабных восстановительных и строительных работах в освобожденных районах.