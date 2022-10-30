В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 45 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 45 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 38, передает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлены 823 247 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 812 982 человек вылечились, 9 944 – скончались. Продолжается лечение 321 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 1718 тестов, а в целом за все время пандемии – 7 319 300 тестов.