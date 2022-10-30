БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 434 человек, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 99, вторую - 91, три и более - 207, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 37 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 911 37. Первую дозу вакцины получили 5 389 999, вторую - 4 871 404, три и более - 3 386 616, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 018 человек.