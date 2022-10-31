В учреждении социального обслуживания пожилых людей проведено мероприятие "Гимнастика для всех"  (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В учреждении социального обслуживания пожилых людей Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, расположенном в поселке Бильгя, прошло мероприятие, посвященное гимнастической дисциплине "Гимнастика для всех", сообщает в понедельник Trend.

Мероприятие организовано в рамках проекта "Спорт для всех" министерства молодежи и спорта Азербайджана совместно с Федерацией гимнастики Азербайджана и Агентством социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения.

На мероприятии было представлено выступление команды "Alov".

Для постояльцев учреждения социального обслуживания пожилых людей был проведен мастер-класс и общие упражнения, состоящие из разминки, гимнастики и танцевальных движений под руководством специалистов по данному виду гимнастики.

По словам директора учреждения социального обслуживания пожилых людей Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Самиры Мехтиевой, постояльцы учреждения активно принимают участие в подобных социальных мероприятиях.

"Сегодня в нашем учреждении реализуется большой проект - министерство молодежи и спорта Азербайджана совместно с Федерацией гимнастики Азербайджана проводт мероприятие по дисциплине "Гимнастика для всех". Теперь для постояльцев нашего учреждения два раза в месяц будут проводиться занятия по гимнастике. Мы благодарим министерство молодежи и спорта и Федерацию гимнастики Азербайджана за внимание к нашим постояльцем", - сказала она.

По словам тренера по дисциплине "Гимнастика для всех" Руслана Эйвазова, целью организации мероприятия является повышение интереса к здоровому образу жизни у представителей старшего поколения, эффективная организация досуга пожилых людей.

"В мероприятии принимает участие команда "Alov", ее члены участники фестиваля "Золотой возраст”, объединяющего людей в возрасте 50 лет и старше. Члены нашей команды Рена Манафова и Вера Князева провели мастер-класс для постояльцев учреждении социального обслуживания пожилых людей. Занятия вызвали большой интерес у постояльцев учреждения", - подчеркнул Эйвазов.

Отметим, что "Гимнастика для всех" - это олицетворение развлечения, здорового образа жизни и философии дружбы. Независимо от возраста и уровня физической подготовки, каждый человек может заниматься “Гимнастикой для всех”.

Проведенное мероприятие подарило много радостных и позитивных эмоций постояльцам учреждения социального обслуживания пожилых людей. Они с огромным удовольствием приняли участие в занятиях гимнастикой.

Фото: Заур Мустафаев