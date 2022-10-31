В Азербайджане утвержден календарный план выпускных экзаменов

БАКУ /Trend/ - Утвержден новый календарный план Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана в связи с работами по проведению выпускных экзаменов и итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях в 2022-2023 учебном году.

Как сообщили в понедельник Trend в ГЭЦ, календарный план работ, которые будут выполняться региональными управлениями образования, районными (городскими) секторами образования и общеобразовательными учреждениями, утвержден председателем совета директоров ГЭЦ Малейкой Аббасзаде.

Региональным управлениям образования, районным (городским) секторам образования и общеобразовательным учреждениям поручено обеспечить включение данных касательно обучающихся лиц в систему «Ученик - выпускник» в соответствии с календарным планом.

(Перевод: Фидан Мустафаева)