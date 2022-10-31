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В Азербайджане выявлено еще 11 случаев заражения коронавирусом, вылечились 4 человека

Общество Материалы 31 октября 2022 21:22 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлено еще 11 случаев заражения коронавирусом, вылечились 4 человека

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 11 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 4 человека, передает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлены 823 258 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 812 986 человек вылечились, 9 944 – скончались. Продолжается лечение 328 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 1020 тестов, а в целом за все время пандемии – 7 320 320 тестов.

В Азербайджане выявлено еще 11 случаев заражения коронавирусом, вылечились 4 человека
В Азербайджане выявлено еще 11 случаев заражения коронавирусом, вылечились 4 человека
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