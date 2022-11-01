В Азербайджане ускорились темпы старения населения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане по сравнению с ростом численности населения трудоспособного возраста старение населения происходит гораздо быстрее.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в опубликованном сегодня заключении Счетной палаты по проекту бюджета Государственного фонда социальной защиты населения Азербайджана на 2023 год.

Отмечается, что одним из показателей, учитываемым при оценке системы пенсионного обеспечения, является коэффициент зависимости по старости (old age dependency ratio). Он подразумевает соотношение числа людей экономически неактивного возраста (65 лет и старше) к числу людей трудоспособного возраста (15-64 года). Если на 1 января 2021 года в стране на каждые 100 человек трудоспособного возраста показатель, связанный с лицами в возрасте старше 65 лет, составлял 10,7, то на соответствующий период 2022 года этот показатель составил 11,3, что отражает более быстрые темпы старения по сравнению с ростом численности населения трудоспособного возраста.

Если в 2020 году население старше 65 лет составляло 7,2 процента от общей численности населения, то в 2021 году этот показатель увеличился на 0,2 процентных пункта и составил 7,4 процента. Показатель соотношения населения старше 65 лет к общему числу пенсионеров, вырос на 5 процентных пунктов в 2021 году по сравнению с 2020 годом и составил 66,6 процента.

(Перевод: Нубар Кулузаде)