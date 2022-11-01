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В Шеки пройдут объединенные соревнования по гимнастическим дисциплинам

Общество Материалы 1 ноября 2022 14:28 (UTC +04:00)
В Шеки пройдут объединенные соревнования по гимнастическим дисциплинам

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - В городе Шеки 8-11 декабря пройдут объединенные соревнования по гимнастическим дисциплинам, сообщили Trend во вторник в Федерации гимнастики Азербайджана.

Соревнования будут посвящены 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана.

В программу объединенных соревнований включены: 27-й чемпионат Азербайджана по мужской спортивной гимнастике; 6-й чемпионат Азербайджана по женской спортивной гимнастике; 27-е первенство Азербайджана по художественной гимнастике; 6-й чемпионат Азербайджана по прыжкам на батуте; 18-й чемпионат Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг); 27-й чемпионат Азербайджана по акробатической гимнастике; 6-е первенство Азербайджана по аэробной гимнастике.

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