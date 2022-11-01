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В Азербайджане выявлены еще 60 случаев заражения коронавирусом, вылечились 82 человека

Общество Материалы 1 ноября 2022 16:48 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 60 случаев заражения коронавирусом, вылечились 82 человека

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 60 случаев заражения коронавирусом, 82 человека вылечились, четверо - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 318 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 068 человек вылечились, 9 948 – скончались, число активных больных составляет 302.

За последние сутки в стране проведены 2 956 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 323 276.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 60 случаев заражения коронавирусом, вылечились 82 человека
В Азербайджане выявлены еще 60 случаев заражения коронавирусом, вылечились 82 человека
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