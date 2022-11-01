БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 657 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 153, вторую - 181, три и более - 294, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 29 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 911 694. Первую дозу вакцины получили 5 390 152, вторую - 4 871 585, три и более - 3 386 910, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 047 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)