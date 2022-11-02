В бакинском метро выпущены на линии семивагонные составы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На "фиолетовой" ветке бакинского метро на обоих путях участка "Ходжасан - 8 Ноября" введены в эксплуатацию семивагонные составы.

Об этом сообщили Trend в среду в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Согласно информации, с учетом перспектив городского развития пассажирские платформы станций на новых линиях рассчитаны на движение семивагонных составов.

Как отмечается, поскольку на "фиолетовой" ветке, введенной в эксплуатацию в 2016 году, было всего две станции, было признано целесообразным движение пятивагонных составов. Сейчас на данной ветке функционируют три станции, в ближайшем будущем будут введены в эксплуатацию электрическое депо и еще одна станция. По этой причине в соответствии с техническими требованиями осуществлен переход на эксплуатацию семивагонных составов. 15 сентября по итогам проверок рабочей комиссии был утвержден план мероприятий по обеспечению эксплуатации семивагонных составов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Централизованная диспетчерская служба приступила к разработке графика движения семивагонных поездов. Испытания этих поездов на линии были проведены на наземной станции в поселке Ходжасан.

(Перевод: Фидан Мустафаева)