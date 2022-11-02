В Джебраиле водитель строительной компании подорвался на мине (Дополнено)

(Дополнено, первая версия опубликована в 13:23)

БАКУ /Trend/ - 2 ноября в прокуратуру Джебраильского района поступила информация о взрыве мины на освобожденной от оккупации территории района, в результате которого пострадал Ильгар Ахмедов, 1972 года рождения.

Как сообщили в среду Trend в прокуратуре Джебраильского района, согласно предварительному расследованию, водитель строительной компании Ильгар Ахмедов получил ранения различной степени тяжести в результате подрыва на противопехотной мине в селе Мехдили.

В прокуратуре района по данному факту проводится расследование.

ХХХ

14:22

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана распространило информацию о минном инциденте в селе Мехдили Джебраильского района.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу МВД, водитель Ахмедов Ильгар Хейбат оглу, 1972 года рождения, выехавший за пределы установленного безопасного маршрута, подорвался на противопехотной мине.

"Водитель, выполнявший работы по транспортировке, связанные со строительной сферой, был эвакуирован сотрудниками полиции из опасной зоны и доставлен в больницу. Расследование по факту разрыва мины продолжается", - говорится в сообщении.

ХХХ

13:23

В Джебраильском районе взорвалась мина.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), 2 ноября в селе Мехдили Джебраильского района произошел взрыв противопехотной мины на территории, не очищенной от мин.

Согласно информации, в результате взрыва мины пострадал водитель строительной компании "Improtex Industries" Ахмедов Ильгар Хейбат оглу, 1972 года рождения. У него ампутированы три пальца левой руки.

(Перевод: Нубар Кулузаде)