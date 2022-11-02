БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 491 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 84, вторую - 79, три и более - 278, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 50 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 912 185. Первую дозу вакцины получили 5 390 236, вторую - 4 871 664, три и более - 3 387 188, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 097 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)