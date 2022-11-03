Пандемия COVID-19 показала, что самообеспечение в медицинской сфере является для стран стратегическим вопросом - Теймур Мусаев

БАКУ /Trend/ - Пандемия COVID-19 показала, что самообеспечение в медицинской сфере для каждой страны является стратегическим вопросом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев в ходе выступления на церемонии открытия выставки Medinex и Beauty Azerbaijan.

Министр отметил, что медицинские учреждения, функционирующие в Азербайджане, оснащены новейшим технологическим оборудованием, продолжается укрепление материально-технической базы.

«Особое внимание уделяется работе, проводимой для повышения профессионализма специалистов в области медицины. Высоко оцениваем проведение выставок, направленных на продвижение инновационной продукции. Предлагаю организовать в 2023 году мероприятие, посвященное продвижению авторитетных международных научных изданий в области здравоохранения и медицинской науки. Министерство здравоохранения готово оказать необходимую поддержку в организации такого мероприятия», - сказал Мусаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)