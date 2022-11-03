В Азербайджане назван размер средств в госбюджете на 2023 г. на надбавки к зарплатам учителей

БАКУ /Trend/ - На надбавки к ежемесячным должностным окладам директоров, заместителей директоров государственных общеобразовательных учреждений и учителей, прошедших сертификацию, в проекте государственного бюджета на следующий год запланированы средства в размере 54 миллионов манатов.

Как сообщает в четверг Trend, это отражено в проекте по государственному и обзорному бюджетам Азербайджана на 2023 год.

Согласно информации, предусматривается совершенствование системы оплаты труда работников общеобразовательных и учреждений профессионального образования, в которых проведена диагностическая оценка знаний и навыков управленческо-административного, педагогического персонала. На эти цели в проекте государственного бюджета на следующий год запланированы 168,6 миллиона манатов. Эти меры охватят более 160,8 тысячи работников образования. На цели стимулирования до 18 800 молодых специалистов, окончивших высшие и средние учебные заведения педагогического профиля, к трудоустройству в общеобразовательных учреждениях в сельской местности, включая оплату их транспортных и жилищных расходов, коммунальных услуг и т.д., из госбюджета 2023 года на выплату компенсации и ежемесячной надбавки к зарплате планируется выделить 31,8 миллиона манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)