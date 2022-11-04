В Баку за многочисленные нарушения пожарной безопасности приостановлена работа одного из кафе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку за многочисленные нарушения пожарной безопасности приостановлена работа одного из кафе.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на МЧС Азербайджана, Государственной службой пожарного надзора в ходе проверки в кафе "Xəngəland", расположенном по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Мехти Гусейна, дом 88, кв. 5, и принадлежащем Ахмедову Сабиру Фаиг оглу, были выявлены многочисленные недостатки в области пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни или здоровью человека, окружающей среде и имущественным интересам государства.

В ходе проверки были установлены следующие недочеты: отсутствие автоматических устройств оповещения о возгорании, запасного пути эвакуации, достаточных первичных средств пожаротушения, соответствующих требованиям; непроведение профилактического осмотра электрохозяйства; отсутствие очистки дымоходов; персонал объекта не проинструктирован о мерах пожарной безопасности и правилах поведения при пожаре и др.

Отметим также, что предприниматель неоднократно предупреждался о том, что все эти нарушения создают реальную основу для возникновения пожара, и в отношении него принимались административные меры.

Как отмечает министерство, с учетом этого принято решение о приостановлении на данном объекте выполнения работ и оказания услуг.

(Перевод: Фидан Мустафаева)