Состоялось 18-е первенство Баку по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики третьего ноября состоялось 18-е первенство Баку по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг), посвященное 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF), сообщает Trend в пятницу со ссылкой на сайт AGF.

В соревнованиях приняли участие 26 спортсменов (мальчики и девочки), представляющие клуб "Оджаг Спорт", Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, Бакинскую школу гимнастики и Спортивный клуб "Нефтчи".

Спортсмены выступили в возрастных категориях – "дети" (2012-2014 годов рождения), "пре-юниоры" (2010-2011 г.р.), "юниоры" (2006-2009 г.р.).

На первенстве Баку спортсмены в возрастных категориях "юниоры" (2006-2009 г.р.) и "взрослые" (2005 года рождения и старше) испытали свои силы вне конкурса.

По итогам интересного и напряженного соревнования были определены победители и призеры в указанных возрастных категориях.

С итогами соревнований можно ознакомиться на сайте agf.az.