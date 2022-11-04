Армия Азербайджана в числе 50 самых сильных армий мира - Гюльчохра Мамедова

БАКУ /Trend/ - Армия Азербайджана в числе 50 самых сильных армий мира.

Об этом сказала в пятницу ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова в ходе научно-практической конференции, посвященной Победе Азербайджана в 44-дневной войне, передает Trend.

Она отметила, что Азербайджан одержал победу во Второй Карабахской войне, Армения же капитулировала. Молодежь Азербайджана отважно и героически исполнила и продолжает исполнять долг перед Родиной по ее защите.

«В период 44-дневной войны наша армия освободила от армянской оккупации Физули, Гадрут, Агдам, Шушу и другие оккупированные города и населенные пункты. Сегодня мы реализуем проекты по восстановлению и созданию новой инфраструктуры, а также переселению бывших беженцев», - сказала она.

Мамедова подчеркнула, что главным фактором Победы является еще более тесное сплочение народа вокруг своего Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.

«Наша армия оснащена самым современным вооружением и входит в число 50 самых сильных армий мира», - сказала она.

Отметим, что в научно-практической конференции в азербайджанском архитектурно-строительном университете приняли участие представители высших учебных заведений, научных организаций и профильных учреждений республики.

С докладами выступили также глава комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике Муса Гулиев, руководитель Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, доктор экономических наук, профессор Вусал Гасымлы, заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Ильгар Исбатов.