В Азербайджане выявлен еще 51 случай заражения коронавирусом, вылечились 47 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 51 случай заражения коронавирусом, 47 человек вылечились, двое - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 469 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 201 человек вылечились, 9 953 – скончались, число активных больных составляет 315.

За последние сутки в стране проведены 1 935 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 329 356.

(Перевод: Нубар Кулузаде)