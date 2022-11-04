БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 379 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 78, вторую - 69, три и более - 207, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 25 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 912 976. Первую дозу вакцины получили 5 390 435, вторую - 4 871 815, три и более - 3 387 568, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 158 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)