Состоялось торжественное мероприятие ОО "Альянс" по случаю Дня Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю Дня Победы Общественным объединением ветеранов органов спецслужб Азербайджана "Альянс" в Культурном центре СГБ Азербайджана было проведено торжественное мероприятие.

Как сообщает в субботу Trend, в мероприятии приняли участие депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльнур Аллахвердиев и члены Объединения.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность Родины. Затем прозвучал Государственный гимн.

Объявивший мероприятие открытым председатель Объединения Фахри Абасов от имени первого заместителя министра обороны Азербайджана - начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева вручил почетному председателю Объединения полковнику Шамилю Сулейманову Почетную грамоту по случаю второй годовщины Дня Победы.

Затем слово было предоставлено членам Объединения Гамлету Исмаилову, Эльшаду Исмаилову, почетному председателю Объединения Шамилю Сулейманову и депутату Милли Меджлиса Эльнуру Аллахвердиеву.

По случаю Дня Победы руководством СГБ членам Объединения Азеру Гулиеву, Нигяр Бахтияровой была вручена юбилейная медаль "100-летие органов государственной безопасности и внешней разведки", Этибару Бабаеву - медаль "За безупречную службу" III степени.

Руководством Объединения депутату Милли Меджлиса Эльнуру Аллахвердиеву была вручена юбилейная медаль "Мехти Гусейнзаде", новым членам Объединения вручены удостоверения.

В завершение мероприятия был показан документальный фильм "Невидимые герои - СГБ", рассказывающий об операциях, проведенных СГБ в ходе 44-дневной Отечественной войны, деятельности, осуществленной для обретения Победы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)