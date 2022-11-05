Станции "фиолетовой" ветки бакинского метро будут управляться из единого центра

БАКУ /Trend/ - Все станции метро на "фиолетовой" ветке Бакинского метрополитена будут управляться из единого центра.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал заместитель председателя правления ЗАО "Бакинский метрополитен" Алихан Османов на сегодняшнем мероприятии, посвященном 55-летию Бакинского метрополитена.

Он отметил, что с этой целью на станции метро "Эльмляр Академиясы" создается центр управления.

«В ближайшее время он будет сдан в эксплуатацию. По мере строительства станций на «фиолетовой» ветке управление ими будет осуществляться из этого центра», - сказал Османов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)