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Станции "фиолетовой" ветки бакинского метро будут управляться из единого центра

Общество Материалы 5 ноября 2022 14:28 (UTC +04:00)
Станции "фиолетовой" ветки бакинского метро будут управляться из единого центра

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Все станции метро на "фиолетовой" ветке Бакинского метрополитена будут управляться из единого центра.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал заместитель председателя правления ЗАО "Бакинский метрополитен" Алихан Османов на сегодняшнем мероприятии, посвященном 55-летию Бакинского метрополитена.

Он отметил, что с этой целью на станции метро "Эльмляр Академиясы" создается центр управления.

«В ближайшее время он будет сдан в эксплуатацию. По мере строительства станций на «фиолетовой» ветке управление ими будет осуществляться из этого центра», - сказал Османов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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