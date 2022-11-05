В Азербайджане выявлено еще 27 случаев заражения коронавирусом, вылечились 53 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 27 случаев заражения коронавирусом, 53 человека вылечились, 2 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 496 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 254 человека вылечились, 9 955 – скончались, число активных больных составляет 287.

За последние сутки в стране проведены 1 961 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 331 317.

(Перевод: Фидан Мустафаева)