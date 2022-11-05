БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 557 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 127, вторую - 131, три и более - 247, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 52 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 913 533. Первую дозу вакцины получили 5 390 562, вторую - 4 871 946, три и более - 3 387 815, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 210 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)