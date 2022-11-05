В Азербайджане продлен срок беспошлинного ввоза медицинских масок и материалов для их производства

БАКУ /Trend/ - Продлен срок освобождения от ввозной таможенной пошлины материалов в целях производства медицинских (для хирургических операций или процедур) масок.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в изменении, внесенном Кабинетом министров в "Номенклатуру товаров внешнеэкономической деятельности Азербайджана, ставки импортных и экспортных таможенных пошлин".

Двуслойные или однослойные нетканые материалы для производства медицинских (для хирургических операций или процедур) масок освобождаются от импортной таможенной пошлины до 31 декабря 2024 года. Ранее это был период до 31 декабря 2022 года.

При этом срок освобождения от ввозной таможенной пошлины медицинских (для хирургических операций или процедур) масок и медицинских (для хирургических операций или процедур) респираторов также продлевается на 2 года.

Настоящее постановление вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.

(Перевод: Нубар Кулузаде)