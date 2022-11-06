Сборная Азербайджана завоевала четвертую золотую медаль на турнире «Большого шлема»

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала четвертую золотую медаль на турнире «Большого шлема», сообщает в воскресенье Trend.

В последний день соревнований азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг) победил в финале серба Александра Кукола и поднялся на вершину пьедестала.

Отметим, что что ранее азербайджанские дзюдоисты Балабей Агаев (60 кг), Хидаят Гейдаров (73 кг), Саид Моллайи (81 кг) завоевали золотые медали. Карамат Гусейнов (60 кг) и Орхан Сафаров (66 кг) завоевали бронзовые медали.